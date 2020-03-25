Жительница Улан-Удэ Раиса Бредний проходит обследование на коронавирус









Напомним, как сообщили в правительстве региона, в Бурятии Несколько дней она лежала дома с ОРВИ, и тест на коронавирус, сделанный на дому, оказался сомнительным. Поэтому медики предложили ей пройти обследование в больнице, анализы для проверки были отправлены в Новосибирск.Напомним, как сообщили в правительстве региона, в Бурятии зарегистрирован первый человек с подозрением на коронавирус. 24 марта вечером в вирусологической лаборатории дала предварительный положительный результат первая проба на коронавирус, анализы для проверки направлены в научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» города Новосибирск. В течение нескольких суток диагноз будет уточнён. Принят полный комплекс мер реагирования.





- Санитарными врачами проводится работа по определению контактных людей и их проверка, организация предварительной самоизоляции. Проводится весь объём необходимых противоэпидемических мероприятий для предотвращения распространения инфекции, - сообщили утром в республиканском оперативном штабе.



Лабораторные исследования на коронавирус проводятся на базе лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Бурятии. На сегодняшний день проведены 1798 исследований от 1020 человек.



«Друзья, все, кто со мной контактировал последние две недели, прошу вас тоже сдать анализы. Надеюсь на здравый смысл и понимание. Здоровья всем! Берегите себя», - отметила Раиса Бредний в соцсети.



Сейчас у неё нормализовалась температура, результаты кардиограммы хорошие.











Жительница столицы Бурятии Раиса Бредний проходит обследование в инфекционной больнице.