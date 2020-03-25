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Жительница Улан-Удэ Раиса Бредний проходит обследование на коронавирус

Жительница Улан-Удэ Раиса Бредний проходит обследование на коронавирус
Общество,  Фото:pixabay.com
Тест на коронавирус оказался сомнительным, поэтому ей было предложено пройти обследование в инфекционной больнице 

Жительница столицы Бурятии Раиса Бредний проходит обследование в инфекционной больнице. 

Несколько дней она лежала дома с ОРВИ, и тест на коронавирус, сделанный на дому, оказался сомнительным. Поэтому медики предложили ей пройти обследование в больнице, анализы для проверки были отправлены в Новосибирск.   

Напомним, как сообщили в правительстве региона, в Бурятии зарегистрирован первый человек с подозрением на коронавирус. 24 марта вечером в вирусологической лаборатории дала предварительный положительный результат первая проба на коронавирус, анализы для проверки направлены в научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» города Новосибирск. В течение нескольких суток диагноз будет уточнён. Принят полный комплекс мер реагирования.

- Санитарными врачами проводится работа по определению контактных людей и их проверка, организация предварительной самоизоляции. Проводится весь объём необходимых противоэпидемических мероприятий для предотвращения распространения инфекции, - сообщили утром в республиканском оперативном штабе.

Лабораторные исследования на коронавирус проводятся на базе лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Бурятии. На сегодняшний день проведены 1798 исследований от 1020 человек.

«Друзья, все, кто со мной контактировал последние две недели, прошу вас тоже сдать анализы. Надеюсь на здравый смысл и понимание. Здоровья всем! Берегите себя», - отметила Раиса Бредний в соцсети.

Сейчас у неё нормализовалась температура, результаты кардиограммы хорошие.




коронавирус
 
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