В Бурятии зарегистрирован первый человек с подозрением на коронавирус

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Общество,  Фото:pixabay.com
Проба на коронавирус дала предварительный положительный результат, анализы для проверки сейчас направлены в Новосибирск

24 марта вечером в вирусологической лаборатории дала предварительный положительный результат первая проба на коронавирус, анализы для проверки направлены в научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» города Новосибирск. В течение нескольких суток диагноз будет уточнён. Принят полный комплекс мер реагирования.

- Санитарными врачами проводится работа по определению контактных людей и их проверка, организация предварительной самоизоляции. Проводится весь объём необходимых противоэпидемических мероприятий для предотвращения распространения инфекции, - сообщили в республиканском оперативном штабе.

Лабораторные исследования на коронавирус проводятся на базе лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Бурятии. На сегодняшний день проведены 1798 исследований от 1020 человек.

- Со стороны правительства Бурятии и управления Роспотребнадзора принимается полный перечень мер реагирования. Подготовлена инфраструктура для оказания медицинской помощи пациентам. Тест-системами для лабораторного исследования на коронавирусную инфекцию лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии обеспечена в достаточном объеме, - заключили в штабе.

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