В Бурятии зарегистрирован первый человек с подозрением на коронавирус

Проба на коронавирус дала предварительный положительный результат, анализы для проверки сейчас направлены в Новосибирск



24 марта вечером в вирусологической лаборатории дала предварительный положительный результат первая проба на коронавирус, анализы для проверки направлены в научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» города Новосибирск. В течение нескольких суток диагноз будет уточнён. Принят полный комплекс мер реагирования.



- Санитарными врачами проводится работа по определению контактных людей и их проверка, организация предварительной самоизоляции. Проводится весь объём необходимых противоэпидемических мероприятий для предотвращения распространения инфекции, - сообщили в республиканском оперативном штабе.



Лабораторные исследования на коронавирус проводятся на базе лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Бурятии. На сегодняшний день проведены 1798 исследований от 1020 человек.



- Со стороны правительства Бурятии и управления Роспотребнадзора принимается полный перечень мер реагирования. Подготовлена инфраструктура для оказания медицинской помощи пациентам. Тест-системами для лабораторного исследования на коронавирусную инфекцию лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии обеспечена в достаточном объеме, - заключили в штабе.



