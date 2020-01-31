В Иркутской области два приятеля стреляли в мужчину



В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении 29 и 30-летнего местных жителей. В зависимости от роли каждого они обвиняются в убийстве, совершённом общеопасным способом группой лиц, и в незаконном приобретении, хранении, ношении огнестрельного оружия.



По версии следствия, в ночь с 5 на 6 февраля 2019 года возле ресторана «Пекин» в городе Черемхово между двумя мужчинами произошла ссора. Находившиеся в ресторане обвиняемые, узнав о конфликте, одной из сторон которого был их товарищ, выбежали на улицу и произвели в 30-летнего мужчину множественные выстрелы из имевшегося при них оружия. От полученных повреждений потерпевший скончался в больнице. Подозреваемые с места происшествия скрылись.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили лиц, причастных к совершенному преступлению.



Следователями по уголовному делу допрошено более 20 свидетелей, назначен и проведён ряд сложных и длительных по времени судебных экспертиз - баллистических, видеотехнических, генетических, медицинских.



Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.



