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В Иркутской области два приятеля стреляли в мужчину

В Иркутской области два приятеля стреляли в мужчину
Общество, 
От полученных ранений мужчина умер в больнице 

В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении 29 и 30-летнего местных жителей. В зависимости от роли каждого они обвиняются в убийстве, совершённом общеопасным способом группой лиц, и в незаконном приобретении, хранении, ношении огнестрельного оружия.

По версии следствия, в ночь с 5 на 6 февраля 2019 года возле ресторана «Пекин» в городе Черемхово между двумя мужчинами произошла ссора. Находившиеся в ресторане обвиняемые, узнав о конфликте, одной из сторон которого был их товарищ, выбежали на улицу и произвели в 30-летнего мужчину множественные выстрелы из имевшегося при них оружия. От полученных повреждений потерпевший скончался в больнице. Подозреваемые с места происшествия скрылись. 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили лиц, причастных к совершенному преступлению.

Следователями по уголовному делу допрошено более 20 свидетелей, назначен и проведён ряд сложных и длительных по времени судебных экспертиз - баллистических, видеотехнических, генетических, медицинских.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

убийство
 
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