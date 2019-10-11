Подведены итоги городского конкурса среди школьников
10 октября в детском техногороде «Булат» в Улан-Удэ состоялось подведение итогов городского конкурса «Я лучший в ПДД».
Конкурс ежегодный и всегда собирает большое количество участников. В этом году участниками стали 124 учащихся общеобразовательных учреждений. В двух возрастных категориях соревновались в знаниях по правилам дорожного движения, основах оказания первой помощи, фигурном вождении велосипеда и основах безопасности жизнедеятельности.
Главными судьями конкурса были сотрудники отдела пропаганды ОГИБДД по Улан-Удэ, инспекторы ДПС, педагоги центра «Безопасное детство» и представители городского Совета отцов. В итоге было выявлено 24 победителя по двум возрастным категориям. Ими стали учащиеся школ №4, №7, №17, №18, №63, №49, №50, №65, №8, №23, №12, №23 и №54. Все участники получили сертификаты и поощрительные призы, победители – дипломы и подарки. Об этом сообщает пресс-служба городского комитета по образованию.
В Улан-Удэ названы лучшие в ПДД
Общество, Фото:
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