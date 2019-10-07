В соревнованиях приняли участие 26 школ
3 октября в Улан-Удэ состоялся ежегодный конкурс «Я лучший в ПДД». Основная задача мероприятия – популяризация знаний о безопасном поведении на дороге и профилактика детского дорожного травматизма.
Традиционно, конкурс собирает большое количество участников, и этот год не стал исключением. Соревноваться приехали 124 конкурсанта из 26 школ города.
Ребята в личном зачёте показывали свои знания в правилах дорожного движения, основах оказания первой помощи, безопасности жизнедеятельности, демонстрировали мастерство фигурного вождения велосипеда, преодолевая различные препятствия – качели, конусы, рельсы.
Награждение участников конкурса состоится 10 октября в детском техногороде «Булат». Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию Улан-Удэ.
В Улан-Удэ прошёл ежегодный конкурс «Я лучший в ПДД»
Общество, Фото:
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