Бурятия оказалась в хвосте рейтинга регионов-фанатов ЗОЖ

В лидерах рейтинга по приверженности здоровому образу жизни оказался Кавказ
Бурятия заняла 78 место из 85 в рейтинге регионов по приверженности населения здоровому образу жизни по итогам 2018 года. В каких российских регионах население ведёт самый здоровый образ жизни, выяснило РИА Новости.
- Эксперты проанализировали восемь показателей: доля населения, занимающегося физической культурой и спортом, потребление табака, продажа алкоголя, число выявленных лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от случайных отравлений алкоголем и доля занятых на работе с вредными и (или) опасными условиями труда, - говорится в сообщении РИА Новости.
Бурятия оказалась в аутсайдерах рейтинга, расположившись на 78 месте. Хуже позиции только у Хакасии, Амурской области, Ненецкого автономного округа, Забайкальского края, Магаданской области, Еврейской автономной области и Камчатского края.
По сравнению с рейтингом за 2017 год позиции у Бурятии несколько улучшились – тогда она была на 80-м месте.
В лидерах Кавказ и юг
Тройка лидеров с прошлого года не изменилась. На первом месте Дагестан, на втором месте – Чечня, на третьем – Кабардино-Балкария. Четвёртое место заняла Адыгея, существенно улучшившая свои позиции по сравнению с прошлым годом (11-е место в 2018 году). На пятом месте – Краснодарский край.
«Для большинства данных регионов характерны невысокий уровень потребления табачных изделий, низкие объёмы продаж алкогольной продукции, невысокая доля занятых на работе с вредными или опасными условиями труда», - отмечается в исследовании РИА Новости.
В целом за 2018 год доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, по данным минспорта, составила 39,8%, что на три процентных пункта выше, чем годом ранее. Кроме того, до 83% выросла доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физкультурой и спортом.
По данным Росстата, ежедневно курят 22,5% населения России. Больше всего курильщиков среди людей в возрасте 40-50 лет (32,5%), а вот в возрасте от 20 до 40 лет таких ощутимо меньше (22,8% в возрасте 20-24 лет, 29,7% - 25-29 лет, 29,9% - 30-39 лет). В 2017 году ,по данным Минздрава, доля потребителей табака составляла 29%.
Как отмечается в исследовании, самой распространённой вредной привычкой среди населения России остается употребление алкоголя.
Как сообщал «Байкал-Daily», весной 2019 года было объявлено, что через 5 лет больше половины жителей Бурятии должны заниматься спортом.
Бурятия оказалась в хвосте рейтинга регионов-фанатов ЗОЖ
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