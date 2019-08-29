В Бурятии лесники встретились с детсадовцами

Лесники рассказали детям о причинах пожаров, вреде загрязнения леса



Сотрудники Хоринского лесничества и лесхоза посетили детский сад «Ромашка».



Занятие с детьми прошло в игровой форме, лесники рассказали ребятам: о причинах лесных пожаров, о вреде загрязнения отходами лесных массивов, о том, сколько усилий и времени требуется, чтобы вырос вековой лес, и о бережном отношении с лесными жителями.



Ребятам показали красочный мультфильм «Профилактика лесных пожаров». В нём зайчик, белочка и рысь объяснили ребятам - что спички детям не игрушка.



Для закрепления материала лесники задавали ребятам вопросы, на которые юные слушатели активно и правильно отвечали.



В конце встречи дети получили в подарок книжки-раскраски «Лесная сказка», изготовленные специально для детей на русском и бурятском языках, и памятки о правилах пожарной безопасности в лесах для своих родителей, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.

