 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 Августа

28 Августа

Популярное

В Бурятии лесники встретились с детсадовцами

В Бурятии лесники встретились с детсадовцами
Общество, 
Лесники рассказали детям о причинах пожаров, вреде загрязнения леса

Сотрудники Хоринского лесничества и лесхоза посетили детский сад «Ромашка».

Занятие с детьми прошло в игровой форме, лесники рассказали ребятам: о причинах лесных пожаров, о вреде загрязнения отходами лесных массивов, о том, сколько усилий и времени требуется, чтобы вырос вековой лес, и о бережном отношении с лесными жителями.

Ребятам показали красочный мультфильм «Профилактика лесных пожаров». В нём зайчик, белочка и рысь объяснили ребятам - что спички детям не игрушка.

Для закрепления материала лесники задавали ребятам вопросы, на которые юные слушатели активно и правильно отвечали.

В конце встречи дети получили в подарок книжки-раскраски «Лесная сказка», изготовленные специально для детей на русском и бурятском языках, и памятки о правилах пожарной безопасности в лесах для своих родителей, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.
лесники детские сады
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии пройдёт турнир памяти известного общественника
В Бурятии пройдёт турнир памяти известного общественника
Общество, 29.08.2019
15 сентября в Иволгинском районе состоится 9 этап Кубка Бурятии по спортивному ориентированию
В Бурятии лесники встретились с детсадовцами
В Бурятии лесники встретились с детсадовцами
Общество, 29.08.2019
В Бурятии лесники встретились с детсадовцами
В Бурятии за разбивание хребтовой кости вручат автомобиль
В Бурятии за разбивание хребтовой кости вручат автомобиль
Общество, 29.08.2019
На фестивале традиционных игр народов Бурятии в том числе пройдут бои подушками на бревне
В Улан-Удэ арестовывают пьяных маргиналов из сквера «Мэргэн»
В Улан-Удэ арестовывают пьяных маргиналов из сквера «Мэргэн»
Общество, 29.08.2019
Улан-удэнцы много лет жаловались на спящих на скамейках пьяниц
В детских лагерях Бурятии завершилась третья смена
В детских лагерях Бурятии завершилась третья смена
Общество, 29.08.2019
В ходе проверок выявлялись нарушения санитарного режима, содержания территорий
Казаки покажут в Улан-Удэ джигитовку и фехтование на пиках
Казаки покажут в Улан-Удэ джигитовку и фехтование на пиках
Общество, 29.08.2019
«Забайкальские шермиции» устроят в Улан-Удэ
Все школы и детсады Иркутска готовы к учебному году
Все школы и детсады Иркутска готовы к учебному году
Общество, 29.08.2019
На охрану школ города заложено 40 миллионов рублей
Жительница Бурятии жила без паспорта почти 40 лет
Жительница Бурятии жила без паспорта почти 40 лет
Общество, 29.08.2019
Документ женщине понадобился лишь к выходу на пенсию
В Иркутской области на «федералке» начали строить масштабный объект
В Иркутской области на «федералке» начали строить масштабный объект
Общество, 29.08.2019
Новый участок трассы Р-255 пройдёт в обход Усолья-Сибирского
Дирижёр из Бурятии выступил с Хабаровским оркестром в Харбине
Дирижёр из Бурятии выступил с Хабаровским оркестром в Харбине
Общество, 29.08.2019
Уроженец Улан-Удэ Руслан Антипинский - главный дирижёр Хабаровского музыкального театра
Состоящих на учёте детей в Улан-Удэ сводили в батутный центр
Состоящих на учёте детей в Улан-Удэ сводили в батутный центр
Общество, 29.08.2019
Дети с удовольствием «ныряли» в мягкие кубики
Лучших строительных мастеров назвали в Улан-Удэ
Лучших строительных мастеров назвали в Улан-Удэ
Общество, 29.08.2019
Площадкой для конкурса «Мастер года-2019» стал детсад в сотых кварталах
В Улан-Удэ выберут лучшую цветочную клумбу
В Улан-Удэ выберут лучшую цветочную клумбу
Общество, 29.08.2019
Поступило более ста заявок на конкурс «С любовью к родному району»

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^