В Бурятии лесники встретились с детсадовцами

Лесники рассказали детям о причинах пожаров, вреде загрязнения леса
Сотрудники Хоринского лесничества и лесхоза посетили детский сад «Ромашка».
Занятие с детьми прошло в игровой форме, лесники рассказали ребятам: о причинах лесных пожаров, о вреде загрязнения отходами лесных массивов, о том, сколько усилий и времени требуется, чтобы вырос вековой лес, и о бережном отношении с лесными жителями.
Ребятам показали красочный мультфильм «Профилактика лесных пожаров». В нём зайчик, белочка и рысь объяснили ребятам - что спички детям не игрушка.
Для закрепления материала лесники задавали ребятам вопросы, на которые юные слушатели активно и правильно отвечали.
В конце встречи дети получили в подарок книжки-раскраски «Лесная сказка», изготовленные специально для детей на русском и бурятском языках, и памятки о правилах пожарной безопасности в лесах для своих родителей, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.
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