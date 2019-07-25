У «дерева любви» в Улан-Удэ отвалилась ветка

- Вчера всё на месте было, - сообщил «Байкал-Daily» местный житель.















В 2011 году это дерево уже падало полностью . Тогда причиной послужила ржавчина, которая покрыла нижнюю часть основания.

Австрийские кузнецы укрепили дерево металлической веткой в 2012 году. Ветвь эта прибыла из колыбели художественной ковки – города Ибзица.















Сегодня утром в Улан-Удэ у скульптуры «Дерево дружбы» у Гостиных рядов, которое больше известно как «дерево любви», отвалилась ветка. Железный прут с десятком замков молодожёнов, предположительно, оказался на асфальте ночью.Кованое дерево у Гостиных рядов было установлено во время фестиваля кузнецов 8 сентября 2007 года. Детали к нему были выкованы мастерами-участниками, отсюда и название «Дерево дружбы». Однако в народе это название не прижилось, его чаще называют «дерево любви», так как молодожёны украшают компощицию замками в знак вечной любви.