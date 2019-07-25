У «дерева любви» в Улан-Удэ отвалилась ветка

Ветка «дерева любви» не выдержала веса замков
Сегодня утром в Улан-Удэ у скульптуры «Дерево дружбы» у Гостиных рядов, которое больше известно как «дерево любви», отвалилась ветка. Железный прут с десятком замков молодожёнов, предположительно, оказался на асфальте ночью.
- Вчера всё на месте было, - сообщил «Байкал-Daily» местный житель.
В 2011 году это дерево уже падало полностью
. Тогда причиной послужила ржавчина, которая покрыла нижнюю часть основания.
Кованое дерево у Гостиных рядов было установлено во время фестиваля кузнецов 8 сентября 2007 года. Детали к нему были выкованы мастерами-участниками, отсюда и название «Дерево дружбы». Однако в народе это название не прижилось, его чаще называют «дерево любви», так как молодожёны украшают компощицию замками в знак вечной любви.
Австрийские кузнецы укрепили дерево металлической веткой в 2012 году. Ветвь эта прибыла из колыбели художественной ковки – города Ибзица.
Ветка «дерева любви» не выдержала веса замков
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