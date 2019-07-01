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Иркутская область вошла в топ-3 у любителей метеоритов

Иркутская область вошла в топ-3 у любителей метеоритов
Общество,  Фото:pixabay.com
Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru ко Дню астероида выяснил, в какие регионы страны туристы приезжают, чтобы посмотреть последствия метеоритов

День астероида отмечается 30 июня в день падения на Землю Тунгусского метеорита и провозглашён резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 6 декабря 2016 года.

По результатам исследования Tvil.ru, самыми интересными для наблюдений последствий падения метеоритов являются Красноярский край, Челябинская и Иркутская области, Башкирия и Татарстан.

Тунгусский метеорит столкнулся с Землёй над рекой Подкаменная Тунгуска в Красноярском крае 30 июня 1908 года.

Витимский метеорит взорвался в небе над Иркутской областью между городом Бодайбо и поселком Балахнинский в долине реки Витим в ночь на 25 сентября 2002 года.

Челябинский метеорит взорвался в небе над Челябинском 15 февраля 2013 года. Крупные обломки метеорита были найдены в Чебаркульском и Златоустовском районах Челябинской области. Основное тело метеорита упало в озеро Чебаркуль.

Стерлитамакский метеорит упал на Землю под Стерлитамаком в Башкирии 17 мая 1990 года.

Карлинский метеоритный кратер диаметром 10 километров находится вблизи города Буинск в Татарстане.

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