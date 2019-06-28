В Улан-Удэ вскроют и положат заново асфальт на проспекте Автомобилистов

Асфальт на проспекте Автомобилистов укладывали во время дождя



И.о. руководителя администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков поручил демонтировать асфальт на проспекте Автомобилистов, уложенный во время дождя. Такое поручение было дано сегодня, 28 июня, на планерном совещании, сообщает администрация города.



- Неравнодушные граждане обратили внимание, что на проспекте Автомобилистов асфальт кладут в воду, во время дождя. Необходимо с этим разобраться. Везде есть камеры, отследите, сколько квадратных метров в этот день было положено. Весь этот асфальт вскрыть и положить заново, - потребовал Игорь Шутенков от руководства комитета по строительству. – Возьмите это на контроль и больше такого не допускайте!



Как подтвердил председатель комитета по строительству Виктор Хандаев, рабочие без задания подрядчика взяли и по собственной инициативе в дождь положили асфальт – 70 квадратных метров. Асфальт будет убран в отвал с дальнейшей утилизацией.



Всего в этом году в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Улан-Удэ отремонтируют 11 участков дорог. в их числе: ул. Революции 1905 года (1 этап), ул. Гвардейская; ул. Свободы; ул. Сахьяновой; второстепенные проезды по пр. Автомобилистов; Спиртзаводской тракт и ул. Чайковского.



Также за счёт средств Дорожного фонда приведут в порядок ещё две улицы. Общая протяженность ремонтируемых участков – более 12 км. Срок выполнения основных работ, включая асфальтирование - до 1 сентября 2019 года.

