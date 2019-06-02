Из них 227 тонн «молочки»
Специалистами Россельхознадзора в мае при экспорте из России в Монголию через железнодорожную станцию «Наушки» в Бурятии проконтролирована перевозка 887,6 тонны кормов для животных, 227 тонн молочных продуктов, 6,6 тонны продуктов питания.
При транзитных перевозках досмотрено 205,7 тонны продуктов питания, 127,5 тонны бараньих субпродуктов, 53,6 тонны рыбных консервов, 44 тонны питьевого молока. При импортных перевозках – 900 тонн комбикормовых добавок и 400 кг антибиотиков для применения в ветеринарии. Вся подконтрольная продукция соответствовала сопроводительным документам.
Оформлено пять протоколов административных протоколов в связи с нарушением ветеринарно-санитарных требований при перевозке продукции животного происхождения. Подконтрольная продукция изъята и подлежит уничтожению.
Также оформлено 24 акта о наличии дезковриков в 204 вагонах международных пассажирских поездов. Досмотрена ручная кладь 5396 пассажиров загранследования, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Через Бурятию в Монголию отправлено 1121 тонна мясной продукции
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