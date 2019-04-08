В Сосновый Бор привезут мощи святых

Затем мощи проследуют в Монголию.



По благословению Святейшего Патриарха Кирилла, Фонд священномученика Вонифатия привозит в Улан-Удэ мощи святых Николая Чудотворца, Георгия Победоносца, Дмитрия Солунского, Федора Ушакова и частицу Древа Животворящего Креста. Сопровождает святыни президент Фонда Наталья Сергеевна Мезенцева.



Для поклонения мощи будут выставлены 10 апреля с 08.30 утра на плацу 11 бригады в Сосновом Бору. На следующий день святыни повезут в Монголию. Предпринята эта поездка для укрепления боевого духа в армейских подразделениях и усиления патриотического воспитания защитников Родины, сообщает сайт Улан-Удэнской и Бурятской епархии.

