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В Бурятии огласили список мест на Крещенские купания

В Бурятии огласили список мест на Крещенские купания
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко; МЧС Бурятии
Всего в республике будет открыто 30 оборудованных купальных мест

В преддверии значимого события в жизни верующих – праздника Крещения Господня, сотрудники МЧС России проводят проверку толщины льда и подготовку мест оборудования иорданей. Это позволит обеспечить безопасность людей в период крещенских купаний, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.

Всего в Бурятии, будет открыто 30 оборудованных купальных места. Главная задача сотрудников чрезвычайного ведомства и представителей других служб – не допустить происшествий во время светлого праздника Крещения. Во всех санкционированных для проведения обряда местах будет организовано дежурство инспекторов ГИМС, спасателей, бригад скорой помощи, представителей правоохранительных органов и местных органов власти.

- В столице Бурятии планируется к открытию одно место массового купания верующих. Купель будет находиться в районе стадиона «Спартак» на набережной реки Уда. Толщина льда в данном месте составляет около 90 см, что позволяет гражданам безопасно находиться на нём, - рассказал начальник Центра ГИМС МЧС России по Республике Бурятия Юрий Шупыра.

В обеспечении безопасности всего по республике будут задействованы более 220 человек. Кроме того для верующих развернут 14 пунктов обогрева.



Купели будут находиться в следующих местах:

- г. Улан-Удэ, за стадионом «Спартак» БГУ;

Кабанский район

- п. Выдрино р. Снежная мест. у ж/д моста

- п. Селенгинск р. Поперечная купель у церкви

- с. Брянск мост у р. Вилюйка

- с. Посольское озеро Байкал Посольский монастырь

- С. Кабанск р. Селенга пляж

Селенгинский район

- п. Селендума, протока р. Темник

- с. Тохой р.Убукунка мест Плодопитомник

- Гусиноозёрск о.Гусиное ул. Островского

Джидинский район

- с. Петропавловка р.Джида

Кяхтинский район

- с. Усть-Кяхта р. Селенга м. Переправа

- с. Большая Кудара р. Чикой

- с. Шарагол р. Чикой ул. Набережна 30

Мухоршибирский район

- с. Мухоршибирь водохранилище Березовское

- с. Хонхолой водохранилище Хонхолойское

Закаменский район

- м. Поповка р. Джида

Прибайкальский район

- с. Горячинск база Восвод оз. Байкал

- п. Турка гостиница «Золотая рыбка

- с. Турунтаево р.Итонца ул. Горького

- с. Кома р. Итонца мкр. Заречка

- с. Троицк р. Селенга

Баргузинский район

- с. Баргузин р. Баргузин

Северобайкальский район

- г. Северобайкальск озеро Байкал

- п. Таксимо оз. Безымянное

Тарбагатайский район

- с. Тарбагатай р. Куйтунка мест. Калтус

Тункинский район

- мест. Вышка минеральный источник с. Жемчуг

- с. Тунка р. Тунка

- с. Монды р. Иркут

- п. Зун-Мурино р. Зун-Мурен

Еравнинский район

- п. Сосново-Озёрск оз. Сосновское

Сами купели будут оборудоваться непосредственно накануне праздника.


Главное управление МЧС России по Республике Бурятия напоминает жителям республики соблюдать правила купания в проруби (иордани)

- окунаться (купаться) следует в специально оборудованных прорубях (иорданях), под присмотром спасателей;

- перед купанием необходимо разогреть тело, сделав сделав разминку, пробежку;

- не следует употреблять алкогольные напитки, так как они согревают на непродолжительное время в дальнейшем, создавая лишь иллюзию согревания наоборот способствует потере тепла и риску обморожения;

- к проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, чтобы предотвратить потери чувствительности ног. Лучше использовать ботинки или шерстяные носки для того, чтобы дойти до проруби. Возможно использование специальных резиновых тапочек, которые также защищают ноги от возможных повреждений, а также не скользят на льду. Идти к проруби нужно медленно и внимательно;

- окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Не нырять в прорубь вперед головой. Прыжки в воду и погружение в воду с головой не рекомендуется, так как это увеличивает потерю температуры и может привести к холодовому шоку;

- необходимо помнить, что холодная вода может вызвать совершенно нормальное безопасное учащённое дыхание, как только тело приспособится к холоду дыхание нормализуется;

- не рекомендуется находиться в проруби более 1 минуты во избежание общего переохлаждения организма;

- после окунания нужно быстро растереться полотенцем и надеть сухую одежду и головной убор;

- для укрепления иммунитета и недопущения переохлаждения необходимо выпить горячее питьё (чай, кофе, травяные настои) из предварительно подготовленного термоса.
Крещение религия православие МЧС спасатели
 
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