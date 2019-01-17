За лучший детский фильм в Бурятии вручат мини-Оскар

В республике проходит неделя кино
В детском технопарке республики с 14 по 30 января проходит общефедеральная тематическая неделя кино. В рамках мероприятия дети познакомятся с техническими возможностями объектов киноиндустрии, а также ребята создадут свои фильмы в разных жанрах. Об этом сообщает пресс-служба минобрнауки Бурятии.
Неделя кино будет проходить в три этапа. Первый этап проходит с 14 января по 19 января, в ходе него обучающиеся будут смотреть фильмы, посетят кинотеатр и различные мастер-классы. Школьники также встретятся с актёрами бурятского кино. Следующий этап стартует с 21 по 26 января, где юные кинолюбители сами создадут фильмы и мультфильмы.
- Все творческие задания детей будут представлены на первом кванторианском кинофестивале. Он пройдёт в рамках третьего заключительного этапа с 28 января по 2 февраля, - подчеркнула пресс-служба.
Творческие работы юных дарований принимаются до 26 января. На конкурс можно представить короткометражные фильмы продолжительностью не более 10 минут. Работы могут быть выполнены в художественном, документальном, научно-познавательном и анимационном жанрах.
Жюри обратит внимание на оригинальность, качество монтажа и логику сюжета.
Победителю кинофестиваля достанется главный приз - мини-Оскар, изготовленный в хай-тек цехе детского технопарка.
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Общество, Фото:
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