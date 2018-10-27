Двух улан-удэнцев поймали с наркотиками



Вечером 25 октября сотрудники патрульно-постовой службы на маршруте патрулирования на улице Терешковой заметили гражданина в неадекватном состоянии. Мужчина был доставлен в медучреждение для освидетельствования, которое установило, что 22-летний горожанин находится в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.



При себе у парня обнаружено и изъято наркотическое средство растительного происхождения. Экспертиза установила, что изъятое – гашиш массой около 8 граммов.



В этот же вечер другим экипажем ППС на улице Приречной у 34-летнего мужчины изъято около 5 граммов гашишного масла. У него также было установлено состояние наркотического опьянения.



Оба задержанных пояснили, что наркотики собрали и хранили для личного потребления. В отношении граждан составлены административные протоколы. По решению суда каждому из злоумышленников назначен штраф в размере 4 тысяч рублей.



Возбуждены уголовные дела, ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

