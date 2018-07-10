В Улан-Удэ перекроют проезд на Николая Петрова

Неудобства для автолюбителей вызваны ремонтными работами коммунальщиков



С 21 часа 13 июля до 6 утра 15 июля будет закрыт сквозной проезд по улице Николая Петрова в Улан-Удэ. В это время там будут проводиться ремонтно-восстановительные работы на сетях водоотведения.



МУП «Водоканал» приносит извинения жителям города Улан-Удэ за предоставленные неудобства. Телефон круглосуточной диспетчерской службы: 44-00-00, 44-10-33, сообщают в управлении по информационной политике города.

