Неудобства для автолюбителей вызваны ремонтными работами коммунальщиков
С 21 часа 13 июля до 6 утра 15 июля будет закрыт сквозной проезд по улице Николая Петрова в Улан-Удэ. В это время там будут проводиться ремонтно-восстановительные работы на сетях водоотведения.
МУП «Водоканал» приносит извинения жителям города Улан-Удэ за предоставленные неудобства. Телефон круглосуточной диспетчерской службы: 44-00-00, 44-10-33, сообщают в управлении по информационной политике города.
В Улан-Удэ перекроют проезд на Николая Петрова
Общество, Фото:
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