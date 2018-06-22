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В Улан-Удэ отключат три светофора

В Улан-Удэ отключат три светофора
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В столице Бурятии в ближайшие дни не будут работать три светофора

В связи с проведением планового ремонта АО «Улан-Удэ Энерго» 25 июня с 9:00 до 17:00 будет отключен светофор на улице Иволгинской (остановка «Школа № 44»).

Также 25 июня с 9:00 до 12:00 будет отключен светофорный объект на улице Ключевской (остановка «Товары Бурятии»).

Из-за ремонта АО «Улан-Удэ Энерго» 25, 26, 27 июня с 13:00 до 17:00 будет отключен светофор на перекрёстке улиц Кабанской и Строителей, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.  
светофоры
 
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