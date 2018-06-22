В Улан-Удэ отключат три светофора

В столице Бурятии в ближайшие дни не будут работать три светофора



В связи с проведением планового ремонта АО «Улан-Удэ Энерго» 25 июня с 9:00 до 17:00 будет отключен светофор на улице Иволгинской (остановка «Школа № 44»).



Также 25 июня с 9:00 до 12:00 будет отключен светофорный объект на улице Ключевской (остановка «Товары Бурятии»).



Из-за ремонта АО «Улан-Удэ Энерго» 25, 26, 27 июня с 13:00 до 17:00 будет отключен светофор на перекрёстке улиц Кабанской и Строителей, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.

