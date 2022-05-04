В Бурятии утверждён порядок оформления паспорта для пасек

На каждой пасеке должен быть ветеринарно-санитарный паспорт, выданный по результатам обследования



В Бурятии подписали постановление об обязательном оформлении паспорта для пасек.



Согласно федеральному закону «О пчеловодстве в Российской Федерации», на каждой пасеке должен быть ветеринарно-санитарный паспорт, выданный в соответствии с действующим законодательством.



Паспорт выдают государственные ветеринарные учреждения, по результатам обследования пасеки. Заключение делается на основе таких пунктов как: сведения об ограждении территории, состояние ульев, сведения об эпизоотическом благополучии пасеки и др.



Для оформления паспорта владелец пасеки должен представить письменное заявление в ветеринарное учреждение.



