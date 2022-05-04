На каждой пасеке должен быть ветеринарно-санитарный паспорт, выданный по результатам обследования
В Бурятии подписали постановление об обязательном оформлении паспорта для пасек.
Согласно федеральному закону «О пчеловодстве в Российской Федерации», на каждой пасеке должен быть ветеринарно-санитарный паспорт, выданный в соответствии с действующим законодательством.
Паспорт выдают государственные ветеринарные учреждения, по результатам обследования пасеки. Заключение делается на основе таких пунктов как: сведения об ограждении территории, состояние ульев, сведения об эпизоотическом благополучии пасеки и др.
Для оформления паспорта владелец пасеки должен представить письменное заявление в ветеринарное учреждение.
В Бурятии утверждён порядок оформления паспорта для пасек
Бизнес, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
На каждой пасеке должен быть ветеринарно-санитарный паспорт, выданный по результатам обследования
Но компания нуждается в поддержке государства
Запрет будет действовать в местах проведения массовых мероприятий
Он будет доступен на сайте Ростуризма
После прокурорского вмешательства отменены 40 плановых проверок юридических лиц
Участники обсудили вопросы внешнеэкономической деятельности
Зарубежный видеохостинг полностью ограничил доступ к видео бурятской телекомпании
Лимоны ехали из ЮАР
Теперь жительница Кижингинского района обеспечивает сельчан хлебобулочными изделиями
Капремонт в двух многоквартирных домах приостановили
Бизнес, 28.04.2022
Таможенники пришли в магазин в центре города
Бизнес, 28.04.2022
Представители автосалона отказывались добровольно вернуть положенные покупателю деньги
Бурятские компании представили уникальную продукцию
Новый объект появится на территории будущей гостиницы
О перспективах заявил глава Бурятии Алексей Цыденов