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В Бурятии утверждён порядок оформления паспорта для пасек

В Бурятии утверждён порядок оформления паспорта для пасек
Бизнес,  Фото:pixabay.com
На каждой пасеке должен быть ветеринарно-санитарный паспорт, выданный по результатам обследования

В Бурятии подписали постановление об обязательном оформлении паспорта для пасек.

Согласно федеральному закону «О пчеловодстве в Российской Федерации», на каждой пасеке должен быть ветеринарно-санитарный паспорт, выданный в соответствии с действующим законодательством.

Паспорт выдают государственные ветеринарные учреждения, по результатам обследования пасеки. Заключение делается на основе таких пунктов как: сведения об ограждении территории, состояние ульев, сведения об эпизоотическом благополучии пасеки и др.

Для оформления паспорта владелец пасеки должен представить письменное заявление в ветеринарное учреждение.

пасека

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