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На Ольхоне бизнесмена, устроившего свалку, вычислили по чекам

На Ольхоне бизнесмена, устроившего свалку, вычислили по чекам
Бизнес,  Фото:Юрий Мясников
Бизнесмен узнал «свой» мусор

Утром 10 февраля инспекторы Прибайкальского национального парка обнаружили незаконную свалку на Ольхоне. На дороге, ведущей из посёлка Хужир в деревню Харанцы, они увидел навал бытовых отходов. Мусор, судя по всему, был выброшен ночью: накануне при патрулировании этого участка нарушений выявлено не было, сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

На установление владельца «сюрприза» ушли считанные часы, так как на многочисленных кассовых чеках, обнаруженных на месте свалки, было указано имя предпринимателя и адрес торговой точки на острове Ольхон.

Выслушать объяснения предполагаемого виновника по инициативе руководителя Островного лесничества Юрия Мясникова отправились местный участковый уполномоченный и сотрудник муниципалитета. Позже старшего госинспектора они уведомили о том, что предприниматель узнал «свой» мусор и сразу же вызвался утилизировать отходы в соответствии с законом.

Дорога и обочина были очищены в первой половине дня. Тем не менее, это обстоятельство не освободит виновника от административной ответственности.

- К сожалению, подобные факты для Ольхона не редкость. Стихийные навалы мусора можно обнаружить и летом, и зимой. Во многих случаях мы убираем мусор самостоятельно, потому что оставлять его на территории нельзя. За 2021 год с острова Ольхон на полигон ТБО на материк силами сотрудников лесничества ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» было вывезено 70 тонн отходов. Работа по содержанию территории продолжается и нам бы, конечно, хотелось, чтобы и местные жители, и туристы относились к хрупкой ольхонской природе бережнее. Чем меньше мусора, тем меньше времени нам придётся тратить на его уборку и больше сил уделять другим направлениям работы – например, профилактике природных пожаров, лесовосстановлению, облагораживанию мест массового пребывания людей, - призвал руководитель Островного участкового лесничества Юрий Мясников.

Байкал Ольхон мусор

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