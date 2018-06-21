На лесоторговую компанию возбудили уголовное дело
В Братске возбуждено уголовное дело о приобретении и сбыте заведомо незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Одна из лесоторговых компаний приобрела и отправила за границу свыше 17 тысяч кубометров незаконно заготовленной древесины на сумму более 28 миллионов рублей.
Это было выявлено в ходе деятельности пунктов приёма, переработки и отгрузки древесины.
За расследованием данного уголовного дела прокуратурой установлен надзор.
Братская компания вывезла незаконного леса на 28 млн
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