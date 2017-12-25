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Муниципальное предприятие в Бурятии не провело закупку

Бизнес,  25.12.2017 09:43
Директор МУП «ЖКК» Баунтовского эвенкийского района оштрафован

По результатам проверки должностное лицо привлечено к административной ответственности

Прокуратура Баунтовского района проверила муниципальное унитарное предприятие «Жилищный коммунальный комплекс Баунтовского эвенкийского района».

Установлено, что 12 апреля этого года МУП «ЖКК» заключило договор на поставку трёх водогрейных котлов на 1 миллион 475 тысяч рублей. Договор был заключён с единственным поставщиком.

При этом, по правилам, закупка готовых металлических изделий, в том числе котлов, должна проводиться путём проведения аукциона в электронной форме.

По постановлению прокурора района бывший директор МУП «ЖКК» признан виновным в принятии решения о закупке у единственного поставщика, если она должна осуществляться путём проведения конкурса или аукциона. Его оштрафовали на 25 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
 
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