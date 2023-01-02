На пожаре в трёхэтажном доме пострадала жительница Бурятии

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Жительница дома обратилась за помощью к медикам



Утром 2 января в городе Северобайкальске в Бурятии произошёл пожар в трёхэтажном доме по улице Дружбы. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались семь человек.



В результате происшествия пострадала 25-летняя жительница дома. Она обратилась за помощью в медучреждение с термическим ожогом колена, сообщили в группе «Северобайкальск-инфо. 24/7».



Пожар локализован на площади 225 квадратных метров.

