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На пожаре в трёхэтажном доме пострадала жительница Бурятии

На пожаре в трёхэтажном доме пострадала жительница Бурятии
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Жительница дома обратилась за помощью к медикам

Утром 2 января в городе Северобайкальске в Бурятии произошёл пожар в трёхэтажном доме по улице Дружбы. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались семь человек.

В результате происшествия пострадала 25-летняя жительница дома. Она обратилась за помощью в медучреждение с термическим ожогом колена, сообщили в группе «Северобайкальск-инфо. 24/7».

Пожар локализован на площади 225 квадратных метров. 
пожар

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