Капитан из Улан-Удэ погиб на Украине

О гибели офицера сообщил глава Калмыкии Бату Хасиков
Стало известно о гибели ещё одного военнослужащего, служившего в Бурятии. В ходе спецоперации на территории Украины погиб капитан Бадма Бадмаев. Об этом сообщается на сайте главы Республики Калмыкия.
Бадма Бадмаев родился в городе Лагань в Калмыкии. Он служил по контракту в Улан-Удэ.
- Наши ребята выбрали нелёгкий, но благородный путь защитников Мира. С честью и мужеством выполняли боевые задачи. Разделяю боль утраты с родными, близкими и всеми жителями России и Калмыкии. Мы будем помнить имена героев, которые отдали свои жизни исполняя воинский долг, - говорится в соболезновании главы республики Бату Хасикова.
По его словам, семьям погибших военнослужащих будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.
Как сообщал «Байкал-Daily», 5 марта в Гусиноозёрске простились с погибшим в ходе спецоперации старшим лейтенантом Ильей Семёновым. Пожертвовав своей жизнью, он спас сослуживцев.
6 марта в Рязани прошла церемония прощания с погибшим заместителем командира 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады гвардии подполковником Денисом Глебовым.
8 марта на Кубани простились с майором Алексеем Ильницким, который также служил в 11 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде в Улан-Удэ.
9 марта в селе Усть-Кяхта Кяхтинского района Бурятии похоронили старшего лейтенанта мотострелкового батальона Цырена Балданова.
10 марта в селе Хонхолой Бичурского района Бурятии простились с 24-летним командиром взвода бригады береговой обороны Цыбикжапом Бадмаевым. Цыбикжап героическим поступком спас свою роту – это более 100 человек.
11 марта в селе Иволгинск прошла панихида по ефрейтору отдельной гвардейской мотострелковой бригады Найдану Бадмаеву.
12 марта в Улан-Удэ простились с четырьмя военнослужащими 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады: Александром Шокуном, Александром Михалевым, Антон Вороновым, Евгением Романовым.
13 марта в Улан-Удэ простились с военнослужащим 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Данилом Новолодским.
Капитан из Улан-Удэ погиб на Украине
Происшествия, Фото:
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