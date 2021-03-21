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В Братске пешехода насмерть сбили на «зебре»

В Братске пешехода насмерть сбили на «зебре»
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Наезд произошёл в тёмное время суток

В Братске 20 марта около 21 часа произошло смертельное ДТП на «зебре». На улице Наймушина водитель «Тойоты Королла» сбил пешехода, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Мужчина от полученных травм скончался.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства случившегося, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

В субботу в Иркутской области, в районе посёлка Залари, на федеральной трассе произошло ДТП, унёсшее жизни трёх человек
ДТП смерть
 
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