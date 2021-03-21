Наезд произошёл в тёмное время суток
В Братске 20 марта около 21 часа произошло смертельное ДТП на «зебре». На улице Наймушина водитель «Тойоты Королла» сбил пешехода, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Мужчина от полученных травм скончался.
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства случившегося, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
В субботу в Иркутской области, в районе посёлка Залари, на федеральной трассе произошло ДТП, унёсшее жизни трёх человек.
В Братске пешехода насмерть сбили на «зебре»
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Происшествия, 21.03.2021
Наезд произошёл в тёмное время суток
Происшествия, 21.03.2021
ДТП произошло на федеральной трассе
Пожар случился сегодня утром
Наезд случился не на «зебре»
Пожар случился ночью
Горела квартира в трёхэтажном доме
Женщину на «зебре» сбил полицейский
Дети стояли на подоконнике
Видео обнаружила прокуратура
Обстоятельства смерти выясняются
В 2012 году молодого человека расстреляли в центре города, а убийца долгое время оставался неизвестным
Убийца рассказал, что был безумен и сильно страдал
Всего мошеннице доверились 120 человек из разных регионов
Присяжные решили, что молодой человек заслуживает снисхождения
Вчера вечером случилось сразу несколько автоаварий