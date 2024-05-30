Позвонили более тысячи человек
С 30 апреля по 13 мая в Бурятии проводилась горячая линия по профилактике клещевого энцефалита и инфекций, передающихся клещами. Всего поступило 1336 обращений.
- Граждане интересовались эпидемиологической ситуацией по клещевому энцефалиту, иммунизацией против данного заболевания, мерами неспецифической профилактики, проведением акарицидных обработок территорий и др. На все вопросы были даны разъяснения, - сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
Как сообщал «Байкал-Daily», с начала сезона активности клещей по поводу укусов обратились более 900 жителей Бурятии, из них около 30% - дети. Пострадавшие подцепили клещей в своих огородах, в лесу, вблизи водоёмов, при выполнении хозяйственных работ.
В Бурятии подвели итоги горячей линии по клещевому энцефалиту
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