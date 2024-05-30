Работы начнутся осенью этого года
В Бурятии отремонтируют дороги к знаменитому курорту в Прибайкалье и местам туристического притяжения. Речь идёт о двух участках: подъезде к селу Горячинск в Прибайкальском районе, где находится одноименный бальнеологический курорт, и участке региональной дороги Тресково – Шергино – Оймур – Заречье в Кабанском районе. Эта дорога ведёт к излюбленному туристами восточному побережью озера Байкал. Капитальный ремонт на одном из участков стартует уже в этом году.
Как сообщает министерство транспорта РБ, капитальный ремонт на участке с 4 по 14 км дороги Тресково – Шергино – Оймур – Заречье стартует в сентябре 2024 года, в конце туристического сезона для минимизации неудобств. Летом интенсивность дорожного движения здесь значительно увеличивается, ведь дорога входит в число самых популярных туристических маршрутов Бурятии. Она ведёт к местам отдыха на восточном побережье Байкала и обеспечивает выход на федеральную автомагистраль Р-258.
Осенью здесь развернётся масштабный фронт работ: дорожники заменят старое покрытие, установят барьерное ограждение, знаки. В селе Шергино устроят автобусные остановки, тротуары, пешеходные переходы. Установят светофор и освещение. Полностью завершить работы на объекте планируется в ноябре 2025 года.
В Горячинске к работам приступят в 2025 году. В настоящее время идёт разработка проектной документации на капитальный ремонт дороги, которая проходит через центр села по улицам Октябрьская и Гагарина. Последний раз этот участок капитально ремонтировали в 80-х годах. Между тем, в селе находится популярный среди жителей Бурятии и туристов курорт. Минеральная вода и целебная грязь в нем славится своими лечебными свойствами.
По проекту здесь заменят старое дорожное полотно, установят тротуары, освещение, устроят пешеходные переходы, автобусные остановки, а также велодорожки.
В Бурятии отремонтируют дороги к туристическим местам на Байкале
Общество, Фото:
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