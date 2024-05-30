В Бурятии многодетную семью поздравили с ещё одни сыном

Общество, Фото: пресс-служба управления ЗАГС РБ

Шестой ребёнок родился у супругов из Нижней Иволги



Иволгинский районный отдел Управления ЗАГС Республики Бурятия: Пополнение в многодетной семье Цыреновых



29 мая, в преддверии Дня защиты детей, в Иволгинском районе Бурятии было торжественно зарегистрировано рождение шестого ребёнка в многодетной семье Алдара Хирбаевича и Соёлмы Тумэновны.



Сына назвали Буянто, что в переводе с бурятского языка означает «Добродеятельный». Счастливые родители живут в селе Нижняя Иволга, ведут хозяйство и воспитывают 5 сыновей и 1 дочку.



Как сообщает пресс-служба управления ЗАГС РБ, родители воспользовались возможностью подать заявление через портал государственных услуг, используя суперсервис «Рождение ребёнка». В назначенное время они приехали в отдел ЗАГС. Специалисты с тёплыми пожеланиями на бурятском языке в торжественной обстановке вручили родителям первый документ Буянто – свидетельство о рождении.

