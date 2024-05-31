Яркое представление увидели сотни детей
Накануне Дня защиты духовой оркестр полка оперативного назначения Росгвардии устроил концерт детей под окнами детской больницы в Ангарске.
- Яркое представление увидели сотни детей, проходящих лечение в медицинском учреждении. Военнослужащие сыграли для ребят мелодии из известных мультфильмов. Бодрая музыка, задорное выступление артистов в военной форме привлекло внимание и пациентов, и врачей, - рассказали в управлении Росгвардии по Иркутской области.
Медики отмечают, что яркие впечатления дают мотивацию и нужный психологический настрой на выздоровление.
В Иркутской области музыканты Росгвардии не первый год использует такую форму поздравлений. Творческие бригады радуют зрителей интересными программами в День Победы, на День России и другие праздники.
Оркест Росгвардии устроил концерт под окнами детской больницы в Ангарске
Общество, Фото:
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