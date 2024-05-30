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В Бурятии фура улетела в кювет

В Бурятии фура улетела в кювет
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Из-за этого на федеральной трассе пришлось ввести реверс

Этот инцидент произошёл днём 29 мая в Мухоршибирском районе Бурятии, недалеко от села Хонхолой. Около 12:30 в кювет съехала автофура. На месте работали сотрудники ГИБДД и дорожной службы, пишет «Мухоршибирь-инфо.24/7».

Из-за ДТП на 596-ом километре федеральной трассы Р-258 «Байкал» ввели реверсивное движение. Уже к вечеру стало известно, что его сняли. 

О пострадавших пока ничего не сообщается.

ДТП фура

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