В Бурятии фура улетела в кювет

Из-за этого на федеральной трассе пришлось ввести реверс
Этот инцидент произошёл днём 29 мая в Мухоршибирском районе Бурятии, недалеко от села Хонхолой. Около 12:30 в кювет съехала автофура. На месте работали сотрудники ГИБДД и дорожной службы, пишет «Мухоршибирь-инфо.24/7».
Из-за ДТП на 596-ом километре федеральной трассы Р-258 «Байкал» ввели реверсивное движение. Уже к вечеру стало известно, что его сняли.
О пострадавших пока ничего не сообщается.
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