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В Бурятии ушла из жизни экс-глава сельского поселения

В Бурятии ушла из жизни экс-глава сельского поселения
Общество,  Фото:администрация Селенгинского района
Долгое время Надежда Раднажапова работала директором средней школы

В Бурятии из жизни ушла Раднажапова Надежда Владимировна – учитель математики, директор Загустайской средней школы (1995-2017 гг.), глава администрации МО СП «Загустайское» (2019-2023 гг.).

- С 1995-2017 годы Раднажаповой Н.В. в качестве руководителя была значительно укреплена материально-техническая база. Школа приобрела облик современного, хорошо оснащённого, эстетически оформленного образовательного учреждения. Ею был сформирован большой, дружный и сплочённый коллектив педагогов, учащихся и родителей. Налажены тесные связи с общественностью села, выпускниками, которые принимают активное участие в жизни школы. Многие годы школа под руководством Надежды Владимировны занимала лидирующие позиции по итогам сдачи ЕГЭ, ОГЭ, предметных олимпиад, научно-практических конференций, спортивных соревнований, творческих, интеллектуальных конкурсов и фестивалей. По инициативе Надежды Владимировны школа одна из первых в республике начала и имеет богатый опыт успешного участия в различных грантовых конкурсах проектов. Так, с 2000 года привлечены немалые внебюджетные средства для укрепления материально-технической базы школы, для улучшения качества образования и развития сельских детей. В 2015 году на основе договора установлено международное сотрудничество с Орхонской средней школой Селенгинского аймака Монголии. Успешно реализованы несколько совместных проектов. Школа многократно становилась призером муниципального конкурса «Школа года» среди общеобразовательных учреждений Селенгинского района, - сообщили в администрации Селенгинского района.

За высокие достижения в управленческой деятельности, достигнутые успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения Надежда Раднажапова награждена знаком «Почётный работник общего образования Российской Федерации», удостоена звания «Заслуженный учитель Республики Бурятия».

Прощание состоится сегодня, 31 мая, с 9:40 в селе Тохой Селенгинского района Бурятии.
Бурятия Селенгинский район некролог смерть

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