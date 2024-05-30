При расчёте в качестве дохода неправомерно посчитали маткапитал
В Улан-Удэ многодетной матери назначили ежемесячное пособие на детей только после вмешательства прокуратуры. Ранее сотрудники Социального фонда неправомерно отказали женщине.
- Женщина неоднократно обращалась в государственный орган социального страхования с заявлением о назначении ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием трёх детей. Проверка показала, что специалисты отделения Социального фонда России по Бурятии неверно определили размер среднедушевого дохода многодетной семьи, в состав которого включили средства регионального материнского капитала. По этой причине отказ в назначении социального пособия являлся неправомерным, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Прокуратура Октябрьского района внесла представление об устранении нарушений закона. После этого улан-удэнке наконец-то назначили ежемесячное пособие на каждого ребёнка, а также произвели перерасчёт ежемесячной выплаты с момента обращения в Социальный фонд. Ей выплатили 148 тысяч рублей.
В Улан-Удэ многодетной матери назначили пособие благодаря прокуратуре
Общество, Фото:
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