В Улан-Удэ многодетной матери назначили пособие благодаря прокуратуре

При расчёте в качестве дохода неправомерно посчитали маткапитал



В Улан-Удэ многодетной матери назначили ежемесячное пособие на детей только после вмешательства прокуратуры. Ранее сотрудники Социального фонда неправомерно отказали женщине.



- Женщина неоднократно обращалась в государственный орган социального страхования с заявлением о назначении ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием трёх детей. Проверка показала, что специалисты отделения Социального фонда России по Бурятии неверно определили размер среднедушевого дохода многодетной семьи, в состав которого включили средства регионального материнского капитала. По этой причине отказ в назначении социального пособия являлся неправомерным, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Прокуратура Октябрьского района внесла представление об устранении нарушений закона. После этого улан-удэнке наконец-то назначили ежемесячное пособие на каждого ребёнка, а также произвели перерасчёт ежемесячной выплаты с момента обращения в Социальный фонд. Ей выплатили 148 тысяч рублей.

