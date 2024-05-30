Известный учёный из Бурятии отдал жизнь на СВО



Известный учёный-географ и эколог из Бурятии Эдуард Батоцыренов погиб в ходе специальной военной операции, на которую он отправился ещё прошлым летом. Об этом сообщили в соцсетях родные нашего земляка. В июне 2023-го Эдуард заключил контракт и отправился в зону СВО.



- 10 октября их батальон ушёл на штурм. С тех пор никакой информации не было. Искали через волонтёров, в госпиталях, в списках пленных. Искали все – сестра, сын, друзья, родственники, знакомые и незнакомые. Были десятки заявлений в разные инстанции, – рассказали близкие учёного. – Первая плохая информация пришла в ноябре, но надежда умирает последней. В апреле позвонили сотрудники из центра опознания в Ростов-на-Дону – и надежда умерла окончательно. Дата гибели в справке – 12 октября.



С тех пор прошло уже более семи месяцев. Коллеги Эдуарда из Байкальского института природопользования СО РАН выразили глубокие соболезнования его родным и близким. «В наших сердцах он навсегда останется надёжным товарищем, талантливым учёным и педагогом, весёлым и жизнерадостным другом», – отметили в БИП СО РАН.

Прощание с Батоцыреновым состоится в ближайший вторник, 4 июня, в главном корпусе Бурятского научного центра на улице Сахьяновой, 6. Оно начнётся в 10:00 и продлится до 11:50.





Справка





Эдуард Аюрович Батоцыренов родился 27 сентября 1978 года в селе Сосново-Озёрское Еравнинского района. Общее образование получил в Сосново-Озёрской, Кыренской и Хоринской СОШ. В 1995-ом поступил в Томский государственный университет на геолого-географический факультет по специальности «Географ-эколог».





С 2001-го по 2006-ой годы преподавал дисциплины по географии и экологии в Бурятском филиале ТГУ и параллельно работал менеджером-методистом в институте дополнительного профессионального образования и инноваций БГСХА.



В 2004-ом поступил в аспирантуру Байкальского института природопользования СО РАН на специальность «Геоэкология». В 2010-ом успешно защитил диссертационную работу на соискание учёной степени кандидата географических наук на тему «Географические особенности развития активного туризма в Бурятии».



В 2007-2011 годах трудился ведущим инженером лаборатории геоэкологии БИП СО РАН. В 2012-ом перевёлся в лабораторию геоинформационных систем. С 2013-го по 2019-ый занимал должность научного сотрудника лаборатории геоинформационных систем БИП СО РАН. В 2019-ом преподавал основы управления БПЛА в детском технопарке «Кванториум». С 2020-го по 2023-ий вновь продолжил свою научную деятельность в институте природопользования.



Эдуард Батоцыренов специализировался в области геоэкологии, экологического туризма, охраны природы и рекреационного природопользования, принимал активное участие в организации и проведении научных экспедиций, являлся исполнителем многих российских и международных научных грантов. За весь период своей научной деятельности он опубликовал 11 коллективных монографий и более 150 научных работ.

