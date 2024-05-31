В Бурятии автомобиль врезался в жилой дом

Автомобиль «Тойота Карина» врезался в жилой дом в городе Кяхта. Об этом сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Инцидент произошёл вечером 30 мая на улице Пограничная. 38-летний водитель съехал с дороги и воткнулся в деревянный дом.
Автомобилиста доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. Жильцы дома не пострадали.
Как сообщал «Байкал-Daily», 31 апреля в Кабанском районе погиб водитель Nissan X-Trail, врезавшийся в придорожное кафе.
21 апреля водитель автомобиля «Тойота Аллион» протаранил и снёс забор частного дома в селе Кырен Тункинского района. В результате ДТП пострадали две пассажирки – девушки 18 и 20 лет.