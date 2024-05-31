31 мая

30 мая

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В Бурятии автомобиль врезался в жилой дом

В Бурятии автомобиль врезался в жилой дом
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
ДТП произошло в Кяхте

Автомобиль «Тойота Карина» врезался в жилой дом в городе Кяхта. Об этом сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Инцидент произошёл вечером 30 мая на улице Пограничная. 38-летний водитель съехал с дороги и воткнулся в деревянный дом.

Автомобилиста доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. Жильцы дома не пострадали.


Как сообщал «Байкал-Daily», 31 апреля в Кабанском районе погиб водитель Nissan X-Trail, врезавшийся в придорожное кафе.

21 апреля водитель автомобиля «Тойота Аллион» протаранил и снёс забор частного дома в селе Кырен Тункинского района. В результате ДТП пострадали две пассажирки – девушки 18 и 20 лет.

ДТП

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