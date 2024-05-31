31 мая

30 мая

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В Иркутской области тракторист сбил семилетнюю девочку

В Иркутской области тракторист сбил семилетнюю девочку
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Ребёнок получил тяжёлые травмы

В деревне Бада Братского района Иркутской области трактор наехал на семилетнего ребёнка. Инцидент произошёл вечером 30 мая.

- 51-летний водитель трактора МТЗ-82 допустил наезд на семилетнюю девочку вблизи ограды жилого дома. Пострадавшая доставлена в реанимационное отделение детской городской больницы, за её состоянием следят медики, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.


Причины и условия произошедшего устанавливают сотрудники полиции. Прокуратура поставила на контроль и ход проверки. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере безопасности дорожного движения.

ДТП тракторы

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