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Жительницу Бурятии незаконно оставили без холодной воды

Жительницу Бурятии незаконно оставили без холодной воды
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Воду вернули после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Джидинского района защитила жилищные права жительницы села Петропавловка, которую лишили холодной воды.

- Установлено, что в связи с образовавшейся задолженностью по оплате потребленных коммунальных услуг в жилое помещение жительницы села Петропавловка приостановлена подача холодной воды. Тем самым нарушено её право на благоприятные условия проживания в многоквартирном доме, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Руководителю коммунального предприятия прокуратура внесла представление. После этого водоснабжение женщине возобновили. В прокуратуре отметили, что виновного сотрудника привлекли к дисциплинарной ответственности. 
прокуратура холодное водоснабжение

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