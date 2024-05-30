Жительницу Бурятии незаконно оставили без холодной воды

Воду вернули после вмешательства прокуратуры



Прокуратура Джидинского района защитила жилищные права жительницы села Петропавловка, которую лишили холодной воды.



- Установлено, что в связи с образовавшейся задолженностью по оплате потребленных коммунальных услуг в жилое помещение жительницы села Петропавловка приостановлена подача холодной воды. Тем самым нарушено её право на благоприятные условия проживания в многоквартирном доме, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Руководителю коммунального предприятия прокуратура внесла представление. После этого водоснабжение женщине возобновили. В прокуратуре отметили, что виновного сотрудника привлекли к дисциплинарной ответственности.

