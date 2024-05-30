Воду вернули после вмешательства прокуратуры
Прокуратура Джидинского района защитила жилищные права жительницы села Петропавловка, которую лишили холодной воды.
- Установлено, что в связи с образовавшейся задолженностью по оплате потребленных коммунальных услуг в жилое помещение жительницы села Петропавловка приостановлена подача холодной воды. Тем самым нарушено её право на благоприятные условия проживания в многоквартирном доме, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Руководителю коммунального предприятия прокуратура внесла представление. После этого водоснабжение женщине возобновили. В прокуратуре отметили, что виновного сотрудника привлекли к дисциплинарной ответственности.
Жительницу Бурятии незаконно оставили без холодной воды
Общество, Фото:
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