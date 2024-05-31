В Бурятии на пожаре погибли два человека

Минувшей ночью в Курумканском районе Бурятии произошёл пожар, который унёс жизни двух человек.Со слов очевидца, горел жилой дом на соседней заимке в улусе Булаг Курумканского района. На момент прибытия первого пожарного подразделения огнём был охвачен жилой дом, пламя перешло на надводные постройки.

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