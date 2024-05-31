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В Бурятии на пожаре погибли два человека

В Бурятии на пожаре погибли два человека
Происшествия,  Фото:РА ГО и ЧС
Огонь тушили два часа

Минувшей ночью в Курумканском районе Бурятии произошёл пожар, который унёс жизни двух человек.

Со слов очевидца, горел жилой дом на соседней заимке в улусе Булаг Курумканского района. На момент прибытия первого пожарного подразделения огнём был охвачен жилой дом, пламя перешло на надводные постройки.



- В ходе тушения пожара внутри дома были обнаружены два погибших человека. Возгорание потушено в течение двух часов. Общая площадь пожара составила 54 квадратных метра, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

По предварительным данным, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём при курении.

В тушении пожара участвовали 4 пожарных и 2 единицы техники 18-го Курумканского отряда ГПС РБ.

Как сообщал «Байкал-Daily», пенсионерка стала жертвой пожара в селе Тулдун Еравнинского района.

26 мая в Заиграевском районе погиб водитель сгоревшего автомобиля.

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