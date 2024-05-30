В Улан-Удэ щенка спасли из опасной ловушки



В местном фонде помощи животным «Собака счастья» рассказали о новой подопечной, которую неравнодушные жители столицы Бурятии вызволили из опасной ловушки. Собачка застряла между гаражами и жалобно скулила на всю округу.



- При попытке помочь она проталкивалась всё дальше и дальше, в более тесный проём, – говорится на официальной странице организации во «ВКонтакте».





Волонтёр фонда пыталась дозвониться в МЧС и спасателям, но тщетно.



- Никому не было дела до малышки. Спасибо неравнодушным жильцам дома, которые, поняв, что спасатели не приедут, не оставили щенка в беде и сделали всё, что в их силах, чтобы помочь, – отметили зоозащитники.



Спустя два часа щенка всё же удалось вызволить. Сейчас кроха отходит от стресса. Она боится людей.



- Но вскоре её сердечко оттает и мы будем искать ей семью. Очень рады, что нас окружают такие добрые и отзывчивые люди, которые не прошли мимо чужой беды, – добавили волонтёры.



