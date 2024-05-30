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«Врач не могла поверить»: В Бурятии трёхлетняя девочка затолкала бусину себе в глаз

«Врач не могла поверить»: В Бурятии трёхлетняя девочка затолкала бусину себе в глаз
Происшествия,  Фото:ДРКБ
Зрение ребёнка спасли чудом

Трёхлетняя девочка из Бурятии едва не лишилась зрения. Она как обычно играла в своей комнате. Малышка взяла в руки бусы и порвала их. В какой-то момент мама девочки услышала крик и поспешила к дочке. Та, как выяснилось, затолкала одну бусину себе в глаз.

Пришлось ехать в детскую республиканскую клиническую больницу, поскольку извлечь инородный предмет самостоятельно было невозможно. Врач-офтальмолог, заведующая офтальмологическим отделением ДРКБ Дарима Цыренова провела экстренное хирургическое вмешательство и спасла ребёнку зрение.

Врач, по словам мамы малышки, не могла поверить в произошедшее и сказала, что это первый такой случай в её практике.

- Можно было ожидать, что дочка затолкает бусину в нос или в ухо, но как можно было поместить её в глаз, остаётся только догадываться. Хорошо, что эта история закончилась без последствий, но на несколько седых волос у меня стало больше. Благодарю Дариму Сандановну за спасение моей малышки, – отметила женщина.
 
Сейчас всё плохое позади. Девочка уже дома. Маленькой пациентке назначили антибактериальную терапию.


дети больница врачи

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