Собутыльники отказывались везти её домой
30 мая в Бичурском районе Бурятии в полицию с заявлением об угоне обратился 40-летний сельчанин. Мужчина сообщил, что оставил свой автомобиль рядом с оградой родственника, с которым распивал спиртное, а сам ушёл домой. На следующее утро машину он не обнаружил.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские раскрыли преступление. Угонщицей оказалас 26-летняя девушка, которая также принимала участие в застолье.
- 26-летняя знакомая хозяина дома приехала в гости из другого села погостить к тёте. Ночью по окончании распития алкоголя она, не получив от собутыльников положительного ответа на просьбу увезти её домой, села за руль чужого автомобиля. Двери машины были не заперты, а ключ находился в замке зажигания, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
На чужой машине девушка уехала в другое село, где со знакомыми продолжила увеселительные мероприятия. Полицейские задержали её по месту жительства одного из приятелей.
Ранее подозреваемая привлекалась к уголовной ответственности за кражу денег с банковской карты. Нигде не работает.
Возбуждено уголовное дело об угоне.
В Бурятии нетерпеливая девушка угнала автомобиль
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