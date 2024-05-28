На федеральном канале рассказали о погибшем Герое России из Бурятии

Накануне, 27 мая, на телеканале «Россия-1» вышел выпуск программы «Наши» (), посвящённый уроженцу Бурятии, Герою России Виталию Сукуеву.Гвардии полковник Виталий Сукуев за 25 лет службы показал себя настоящим офицером, смелым и решительным командиром.- Он отдал свою жизнь за страну, как настоящий мужчина, настоящий защитник Родины. Виталий Сукуев - пример мужества и отваги для всех нас. Понимаю, что нет слов утешения, но есть память, честь и всеобщее признание. Светлая память нашему Герою, - так написал в своём Telegram-канале глава Бурятии Алексей Цыденов, анонсируя программу.На передачу пришла жена Виталия Юлия. Она рассказала, что ей очень не хватает мужа, а иногда кажется, что он просто находится в служебной командировке.Мама же рассказала, что в детстве сын занимался спортом, что закалило его характер. Сестра Светлана добавила, что брат всегда защищал её. Она же поделилась воспоминаниями школьных лет, когда Виталий бегал в библиотеку, где набирал книги про военные подвиги.19 февраля 2022 года Виталий отправился, что называется, «в поля», сборы были стремительными. Из-за разницы во времени позвонить жене он не смог. Юлия только утром 23 февраля прочитала от него лаконичное сообщение: «Меня не будет на связи. Люблю, целую». Затем она увидела новости по телевизору и поняла, куда отправился муж.Уже после смерти Виталия родные узнали, что в зоне спецоперации он вёл дневник. Во время передачи зачитывались некоторые отрывки из этого дневника. Там он вспоминал школьные годы, период ухаживаний за будущей женой, а также делился своими переживаниями как отец.Сослуживцы со слезами на глазах вспоминали Виталия, о котором остались лишь тёплые воспоминания. Все отмечали его мужество, большой опыт, отзывчивость.- Когда началась спецоперация, благодаря ему наше подразделение, наверное, являлось лучшим разведывательным среди ВДВ, - поделился сослуживец Эрдэм. – Вообще я таких офицеров не встречал – сам служил, нас зажигал.- Командир с большой буквы, редчайший случай. Нет понятия, что он командир, просто как друзья. Вместе с солдатами на пробежке, всегда сидел около костра… Родина потеряла одного из лучших командиров, - добавил седовласый сослуживец Владимир.Потом в студии появились одноклассники Виталия. Они рассказали, что уже в школьные годы их друг говорил, что станет Героем Советского Союза. Уже тогда они не сомневались в его словах, поскольку Виталий не разбрасывался обещаниями, был целеустремлённым и ответственным юношей.А сердце своей возлюбленной завоевал через её деятельность. Юлия и Виталий познакомились в 2014 году, тогда она занималась сетевым маркетингом. Виталий сделал вид, что его заинтересовала продукция, более того, подговорил сослуживцев и сестру. Скупал не нужные ему ножи и сковородки, а затем отправлял их матери. В 2018 году пара сыграла свадьбу.Поделился воспоминаниями о Герое и Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев. Он рассказал, что из разговора быстро понял, что Виталий служит в разведке, поэтому не задавал ему много вопросов. В Иволгинский дацан Виталий приезжал перед каждой командировкой за благословением и напутственным словом.- Я мечтаю, чтобы такие люди, как Виталий, не умирали раньше времени. Было бы хорошо, если такие люди, как Виталий Сукуев, жили бы дальше, - признался Хамбо Лама Дамба Аюшеев.Через год после смерти Героя в Джидинском районе, на его родине, установили ветряной молитвенный барабан-хурдэ имени Виталия Сукуева. На верхушке массивного столба установлен небольшой барабан с молитвами, который вращается от ветра.Сослуживцы исполнили мечту командира. Они покорили Эльбрус, куда очень хотел взобраться Виталий. Здесь боевые товарищи установили мемориальную доску, увековечив память о нём.«Время летит со скоростью, которой нет измерения. Казалось бы, совсем недавно мы делились своими успехами в школе, мечтали о достижениях, когда вступим в студенческую эпоху, радовали родителей успехами, женились, поздравляли друг друга с рождением детей, ставила грандиозные цели, работали сутками, чтобы скорее сесть в кресло руководителя. А в это время жизнь не стояла, а набирала всё больше скорости», - эта запись стала последней в дневнике полковника.В завершении передачи родные и близкие Виталия Сукуева признались, что сейчас узнали кое-что новое из жизни Героя.- Вспоминая Виталия, я не могу говорить о нём в прошедшем времени… - признался боевой товарищ Александр.- А вы знаете, герои не умирают, они будут жить вечно! – добавила ведущая Юта.Виталий Владимирович Сукуев родился 6 июня 1979 года в селе Нижний Бургалтай Джидинского района. Окончил Нижнебургалтайскую среднюю общеобразовательную школу. После школы поступил в аграрный колледж имени Ербанова в Улан-Удэ. Был призван на срочную службу, после окончания которой остался служить по контракту.Вскоре поступил в Омский танковый инженерный институт. Окончил его в 2004 году по специальности «Техническое обеспечение подразделений и воинских частей».Прошёл путь от командира взвода роты обслуживания, командира разведывательной роты, заместителя командира разведывательного батальона до командира десантно-штурмового полка.Дважды был награждён орденом Мужества. Принимал участие в боевых действия на северном Кавказе, выезжал в Сирию.За 25 лет военной службы Виталия Сукуева четыре раза представляли к званию Героя России, но каждый раз находились причины для отказа.В ходе спецоперации на Украине десантники под командованием полковника Сукуева отразили 15 атак противника, уничтожив большое количество техники. Находясь на переднем крае, командир лично участвовал в отражении атак ВСУ. Геройски погиб в ходе очередного боевого задания.В последний путь Виталия Сукуева проводили в октябре 2022 года. В ноябре 2022 года Виталию Сукуеву указом президентом РФ присвоили звание Героя России посмертно.У Виталия Владимировича остались жена, дочь и двое сыновей.