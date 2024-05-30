Жительница Бурятии дважды стала жертвой мошенников

Во второй раз она потеряла три миллиона рублей
45-летняя жительница Баргузинского района Бурятии перевела мошенникам почти три миллиона рублей. Женщина уже второй раз попалась на уловки преступников - до этого она потеряла миллион рублей.
Как сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии, в поисках работы женщина увидела в Сети объявление «инвестиционной компании», перешла по ссылке в мессенджере и связалась с её сотрудниками. А затем ей позвонил якобы частный инвестор, который сказал, что в его проект можно вкладывать и малые суммы.
Сперва женщина открыла «брокерский счёт» и пополнила его на 10 тысяч рублей. Затем, надеясь получить большую прибыль, взяла в кредит 1,9 млн рублей и также вложила их в платформу.
Вскоре ей позвонил лжеработник Центробанка и заявил о несостыковках, связанных с кредитом. Поверив и ему, женщина, чтобы сохранить деньги, взяла ещё три займа на общую сумму 640 тысяч рублей - уже на мужа, а после вовлекла и невестку. Последняя оформила финансовые обязательства на 430 тысяч рублей.
Все деньги потерпевшая перевела интернет-преступникам. Сумма ущерба составила около 3 миллионов рублей.
- Ранее с ней полицейские неоднократно проводили профилактические мероприятия. Более того, в конце прошлого года она уже подвергалась подобному обману. Тогда по аналогичной схеме мошенники похитили у неё около миллиона рублей. Однако должных выводов гражданка не сделала, - сообщили в министерстве внутренних дел.
Ещё одной жертвой мошенников стала 19-летняя студентка колледжа. Заявление от неё поступило в отдел полиции по Октябрьскому району Улан-Удэ. Свою «инвестиционную деятельность» она развернула после звонка «представителя компании-брокера», предложившего быстрый и внушительный заработок.
За пару дней девушка оформила несколько кредитов на общую сумму более 400 тысяч рублей, которые перечислила по указанным реквизитам. После взятия очередного займа и попытки зачисления средств на валютный счёт банк заблокировал операцию по подозрению в мошеннических действиях. А позвонивший затем оператор службы поддержки банка объяснил: клиентка попалась на удочки аферистов.
По обоим фактам возбуждены уголовные дела. Все обстоятельства устанавливаются.
Всего за прошедшие сутки в органах внутренних дел республики зарегистрировано 20 преступлений с использованием IT-технологий.
Жительница Бурятии дважды стала жертвой мошенников
Происшествия, Фото:
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