Автомобиль отправится в Ангоянский мехлесхоз
На Забайкальскую базу авиационной охраны лесов в Бурятии поступила новая лесопожарная автоцистерна, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Специалисты будут использовать технику для доставки лесопожарных групп, воды и специального оборудования, а также для заправки ранцевых лесных огнетушителей. В отсеках машины расположено всё необходимое спецоборудование: воздуходувка, лопаты, бензопила и многое другое. Среди особенностей автомобиля специалисты отмечают его повышенную проходимость и манёвренность.
Автомобиль отправится в Ангоянский мехлесхоз, что находится в Северо-Байкальском районе.
- Автоцистерна отлично подойдёт для таёжных условий нашего лесничества. Болота, каменные россыпи и грязь для неё не преграда. Кроме этого, у новой автоцистерны семь мест, а не пять, как было на старых, а потому мы сможем взять на пожар больше людей для оперативной ликвидации возгорания, - отметил начальник Ангоянского мехлесхоза Виктор Шарпов.
В Бурятии лесники получили новую автоцистерну
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