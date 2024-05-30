В Бурятии лесники получили новую автоцистерну

Автомобиль отправится в Ангоянский мехлесхоз



На Забайкальскую базу авиационной охраны лесов в Бурятии поступила новая лесопожарная автоцистерна, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



Специалисты будут использовать технику для доставки лесопожарных групп, воды и специального оборудования, а также для заправки ранцевых лесных огнетушителей. В отсеках машины расположено всё необходимое спецоборудование: воздуходувка, лопаты, бензопила и многое другое. Среди особенностей автомобиля специалисты отмечают его повышенную проходимость и манёвренность.



Автомобиль отправится в Ангоянский мехлесхоз, что находится в Северо-Байкальском районе.



- Автоцистерна отлично подойдёт для таёжных условий нашего лесничества. Болота, каменные россыпи и грязь для неё не преграда. Кроме этого, у новой автоцистерны семь мест, а не пять, как было на старых, а потому мы сможем взять на пожар больше людей для оперативной ликвидации возгорания, - отметил начальник Ангоянского мехлесхоза Виктор Шарпов.

