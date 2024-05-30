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В Бурятии человек заразился лептоспирозом от коров

В Бурятии человек заразился лептоспирозом от коров
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Владелец больных животных не даёт их лечить

В Селенгинском районе Бурятии обнаружили очаг лептоспироза. Его выявили при плановых диагностических мероприятиях у крупного рогатого скота. На хозяйство, где содержатся коровы, наложили карантин – как того требуют ветеринарные правила.

Тем не менее, владелец не предоставляет сельхозживотных для лечения, рассказали в республиканском управлении ветеринарии. Он продолжает пасти скот и реализовывать животноводческую продукцию, полученную от больных бурёнок, через чаты в одном из мессенджеров. Лептоспирозом уже заразился один из членов семьи фермера.

Сотрудники управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии по требованию республиканской прокуратуры уже начали внеплановую проверку. Они проинспектируют неблагополучное хозяйство. Хозяину крупного рогатого скота придётся ответить по нескольким статьям КоАП РФ – по  10.6 («Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил), 10.8 («Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства») и 19.5 («Невыполнение в установленный срок законного предписания об устранении нарушений законодательства»).

Возбудители лептоспироза – бактерии лептоспиры, основными переносчиками которых являются мыши и другие грызуны. Инфекция передаётся через различные загрязнённые объекты, особенно – при повышенной влажности, или через водоёмы со стоячей водой. Встречается это заболевание и у животных, и у человека. Основные признаки – желтушность, лихорадка и геморрагический диатез. Лептоспироз может протекать с минимальными или бессимптомными проявлениями, поэтому чаще всего выявляется при профилактической лабораторной диагностике.
болезнь скот коровы управление ветеринарии сельско

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