Так они узнали, как выглядит состояние опьянения
В Тарбагатайском районе Бурятии осуждённым, состоящим на учёте в уголовно-исполнительной инспекции, прошло профилактическое мероприятие «Автотрезвость». Его провели совместно с врачом-наркологом республиканского наркологического диспансера.
- Врач прочитал лекцию о вреде приёма наркотических веществ и алкоголя. Он рассказал о социальных и правовых аспектах употребления наркотиков, привёл примеры из своей практики и ответил на вопросы осуждённых, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
Также специалист использовал очки виртуальной реальности, чтобы показать, как выглядит состояние опьянения до 0,5 промилле. Это помогло осуждённым лучше понять, как сложно управлять транспортным средством в таком состоянии.
В завершении мероприятия сотрудники инспекции напомнили осуждённым о последствиях нарушения порядка отбывания наказания, поведении в обществе и быту.
В Бурятии осуждённые примерили «пьяные» очки виртуальной реальности
Общество, Фото:
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