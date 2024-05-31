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В Бурятии осуждённые примерили «пьяные» очки виртуальной реальности

В Бурятии осуждённые примерили «пьяные» очки виртуальной реальности
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Так они узнали, как выглядит состояние опьянения

В Тарбагатайском районе Бурятии осуждённым, состоящим на учёте в уголовно-исполнительной инспекции, прошло профилактическое мероприятие «Автотрезвость». Его провели совместно с врачом-наркологом республиканского наркологического диспансера.

- Врач прочитал лекцию о вреде приёма наркотических веществ и алкоголя. Он рассказал о социальных и правовых аспектах употребления наркотиков, привёл примеры из своей практики и ответил на вопросы осуждённых, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

Также специалист использовал очки виртуальной реальности, чтобы показать, как выглядит состояние опьянения до 0,5 промилле. Это помогло осуждённым лучше понять, как сложно управлять транспортным средством в таком состоянии.

В завершении мероприятия сотрудники инспекции напомнили осуждённым о последствиях нарушения порядка отбывания наказания, поведении в обществе и быту.
УФСИН

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