Он не спешился на пешеходном переходе
Наезд на 14-летнего велосипедиста произошёл в Улан-Удэ накануне, 30 мая.
ДТП произошло днём на улице Залесная.
- Около 15 часов дня 27-летняя водитель автомобиля «Тойота Аллион» на нерегулируемом пешеходном переходе совершила наезд на 14-летнего велосипедиста, который не спешился, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП мальчика доставили в больницу с переломом ключицы справа, уточнили в Госавтоинспекции.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее в Улан-Удэ было зарегистрировано сразу три наезда на пешеходов, которые перебегали дорогу на красный сигнал светофора. Так, 29 мая на проспекте 50 лет Октября пострадал 62-летний мужчина.
28 мая на улице Бабушкина 71-летний мужчина, можно сказать, сам врезался в автомобиль, перебегая дорогу на запрещающий сигнал.
22 мая при таких же обстоятельствах под машину на улице Ключевская попал молодой человек.
В Улан-Удэ на «зебре» сбили подростка на велосипеде
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Личность погибшего пока неизвестна
ДТП произошло в Кяхте
Он не спешился на пешеходном переходе
Мужчина зарезал свою сожительницу
У погибшего не было водительских прав
Они не могли вылететь из Таксимо два дня
Огонь тушили два часа
Мужчина был сильно пьян
Пробы взяли сотрудники Роспотребнадзора
Он хотел стащить из бани металлическую дверь
Во второй раз она потеряла три миллиона рублей
Он хотел пораньше выпустить своих животных на выпас
Сейчас его ищут спасатели
Смерть произошла во время заготовки дров
Пожар действует в труднодоступной каменистой местности