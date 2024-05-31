31 мая

30 мая

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В Улан-Удэ на «зебре» сбили подростка на велосипеде

В Улан-Удэ на «зебре» сбили подростка на велосипеде
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Он не спешился на пешеходном переходе

Наезд на 14-летнего велосипедиста произошёл в Улан-Удэ накануне, 30 мая.

ДТП произошло днём на улице Залесная.

- Около 15 часов дня 27-летняя водитель автомобиля «Тойота Аллион» на нерегулируемом пешеходном переходе совершила наезд на 14-летнего велосипедиста, который не спешился, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП мальчика доставили в больницу с переломом ключицы справа, уточнили в Госавтоинспекции.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее в Улан-Удэ было зарегистрировано сразу три наезда на пешеходов, которые перебегали дорогу на красный сигнал светофора. Так, 29 мая на проспекте 50 лет Октября пострадал 62-летний мужчина.

28 мая на улице Бабушкина 71-летний мужчина, можно сказать, сам врезался в автомобиль, перебегая дорогу на запрещающий сигнал.

22 мая при таких же обстоятельствах под машину на улице Ключевская попал молодой человек
ДТП велосипедисты

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