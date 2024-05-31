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В Чите торжественно открыли XI Забайкальский кинофестиваль

В Чите торжественно открыли XI Забайкальский кинофестиваль
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Забайкалья
Звёзды ЗМКФ-2024 прошли по багуловой дорожке

Чита снова принимает Забайкальский международный кинофестиваль. Открытие мероприятия состоялось 30 мая в зале краевой филармонии.

В рамках открытия звёздные гости фестиваля прошлись по багуловой дорожке. Первыми на ковровую дорожку вышли ведущие торжественной церемонии открытия кинофестиваля – заслуженная артистка РФ Ольга Кабо и актёр Андрей Чернышов.

Также по ковровой дорожке цвета багульника прошли президент кинофестиваля, народный артист РСФСР Александр Михайлов с супругой Оксаной. Ещё позавчера артист был госпитализирован в первую городскую больницу с подозрением на пневмонию, но не смог открытие.

- Все спрашивают, как я себя чувствую? Потрясающе чувствую! Я на родной земле, а корни мои лечили меня всегда и лечат! - заявил Александр Михайлов в своём выступлении на открытии.

Кроме этого, в этом году по багуловой дорожке прошлись такие именитые деятели кино, как Александр Велединский, режиссёр и сценарист более 10 фильмов; народный артист России Александр Домогаров; актриса театра и кино Анна Котова; заслуженная артистка России, телеведущая, писательница, блогер Алика Смехова; народная артистка России Ольга Тумайкина; заслуженный артист России Игорь Ливанов; народные артисты России Юлия Рутенберг и Владимир Стеклов, Виктория Тарасова и Александр Яцко.

На багуловой дорожке читинцы увидели целые семейные династии звёздных гостей: Юрий Беляев и Татьяна Абрамова, продолжательница славной династии Мирослава Михайлова (дочь Александра Михайлова) приехала на кинофестиваль вместе с супругом Анатолием Черниковым – тоже актёром театра и кино.

- Тепло встречают забайкальцы супругов Дмитрия Павленко и Наталию Селивёрстову, которые уже тридцать лет служат в Московском театре имени Марии Ермоловой. Наша землячка, джазовая исполнительница Маргарита Колотилина прошла по багуловой дорожке вместе с дочерью Дарьей, - сообщили в пресс-службе правительства Забайкалья. - Сопровождает певца, поэта, воспитанника военно-патриотического клуба «Русь» Николая Рябуху его супруга Дарья.

По багуловой дорожке прошли дочь и внучка знаменитого забайкальца Юрия Соломина – Дарья и Александра Соломины. Олег Масленников-Войтов – актёр театра и кино, театральный режиссёр и телеведущий проходит в филармонию вместе с супругой Алиной Бородиной - продюсером, сценаристом, режиссёром.

Среди почётных гостей ХI кинофестиваля - заслуженный артист России Борис Галкин, на счету которого более 100 киноработ и ролей в театре и Элеонора Филина – известная телеведущая; Нина Шацкая, заслуженная артистка России, дива русского романса, исполнительница джаза и лирических баллад; Эдже Сойдама, режиссёр и продюсер из Турции.

-Прилетела, как домой, - заявила на дорожке российская актриса, певица, телеведущая Ирина Медведева.

Рядом с девушкой по дорожке прошёл советский и российский бард, композитор Григорий Гладков. Также гости кинофестиваля в этом году актёр Илья Глинников; Елена Саар, актриса театра и кино, театральный продюсер, кинопродюсер, директор театральной компании «Активный театр».

Гостями забайкальской столицы стали Эр Санаа Ох-Хотор – якутский продюсер, режиссёр, сценарист, актёр; Таалайбек Кулмендеев - кинорежиссёр, продюсер, председатель союза кинематографистов Кыргызстана; Николай Корякин – блогер и режиссёр из Якутии.

Закрыла шествие звёзд на багуловой дорожке – известная радио- и телеведущая, журналистка, актриса – Алла Довлатова.

На открытии губернатор Александр Осипов вручил награду и поздравил с присвоением звания «Почётный гражданин Забайкальского края» председателя оргкомитета кинофестиваля, председателя ассоциации «Забайкальское землячество» Виктора Шкулёва. Певцу Николаю Рябухе присвоили звание «Заслуженный артист Забайкальского края».
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