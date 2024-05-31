Лето в Бурятии начнётся с жары

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Максимальная температура воздуха составит +30 градусов



Синоптики опубликовали подробный прогноз погоды на ближайшие три дня. По данным Бурятского гидрометцентра, в выходные в республике будет жарко, а временами будут грозы.



В субботу, 1 июня, в Международный день защиты детей в Бурятии преимущественно без осадков, днём местами кратковременные дожди, грозы, местами возможен град. В ночные часы переменный ветер, днём 6-11 м/с, при грозах порывистый. Температура ночью +5, +10, местами +2, -3. Днём жарко, столбик термометра поднимется до отметки +23, +28.



В Улан-Удэ ночью без осадков, днём местами возможна гроза с кратковременным дождём. Ветер переменный 7-12 м/с. Температура ночью +7, +9, днём 24-26 градусов тепла.



В воскресенье, 2 июня, местами кратковременные дожди, грозы, возможен град. Ветер переменный ночью слабый, днём 7-12 м/с, при грозах порывистый. Ночью 6-11 градусов, местами всего +1, +6. Днём по-летнему жарко, воздух прогреется до +23, +28 градусов, местами +16, +21 градус.



В понедельник, 3 июня, местами кратковременные дожди, грозы, возможен град. Ночью ветер слабый, днём переменный 7-12 м/с, при грозах порывистый. Ночью прохладно, температура воздуха составит 8-13, местами лишь 1-6 градусов тепла. Днём жарко: до +30, местами до +18,+23.

