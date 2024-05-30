Республика Бурятия отмечает день рождения

В четверг, 30 мая, Бурятия празднует свой 101-й день рождения. Именно в этот день в 1923 году была образована Бурят-Монгольская Автономная Советская Социалистическая республика, столицей которой стал город Верхнеудинск, в 1934-ом переименованный в Улан-Удэ.
В июле 1958-го субъект получил название Бурятская АССР. Весной 2017-го власти решили учредить День республики, и депутаты Народного Хурала официально закрепили 30 мая в качестве праздничной даты.
В прошлом году «таёжная озёрная» с размахом отмечала вековой юбилей. В честь её столетия в России выпустили монеты, сделанные из серебра 995-ой пробы, а ещё учредили юбилейную медаль. Дизайн выбирали всеобщим онлайн-голосованием. Всего на конкурс представили десять вариантов. За эскиз, одержавший победу, отдали 22,01% голосов.
На самой медали красуются надписи «100 лет» (по центру) и «Республика Бурятия» (по окружности), а внизу есть ещё одна – «1923 – 2023» (год образования и год столетия). Награды вручали нашим землякам, внёсшим наибольший вклад в развитие своей малой родины.