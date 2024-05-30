Республика Бурятия отмечает день рождения





На самой медали красуются надписи «100 лет» (по центру) и «Республика Бурятия» (по окружности), а внизу есть ещё одна – «1923 – 2023» (год образования и год столетия). Награды вручали нашим землякам, внёсшим наибольший вклад в развитие своей малой родины.