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В Бурятии 90-летие отпраздновала труженица тыла

В Бурятии 90-летие отпраздновала труженица тыла
Общество,  Фото:администрация Еравнинского района
Именинницу поздравили в Еравнинском районе

В Бурятии 90-летие отметила труженица тыла Галина Фёдоровна Лошкарева. Юбиляра поздравили представители администрации Еравнинского района, совета ветеранов и отдела социальной защиты населения.

Имениннице пожелали долгих и счастливых лет, наполненных здоровьем, покоем, счастьем и заботой. Также ей пообещали необходимую поддержку.

- Вы и ваше поколение отличает мужество и трудолюбие, стойкость и жизнелюбие, которыми сегодня вдохновляете нашу молодёжь. На ваши плечи выпали тяготы военного и послевоенного времени. Но вы справились со всеми трудностями, создали большую и дружную семью, многое знаете о жизни, можете рассказать и передать ценный опыт и знания. Ваши заслуги перед Отечеством – это огромный вклад в жизнь целых поколений, ваши награды являются подтверждением ваших заслуг, - поблагодарили юбиляра гости.
долгожитель юбилей Бурятия

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