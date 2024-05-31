В Госдуме рассмотрели предложенные Минфином изменения в налоговой системе

Введение прогрессивной шкалы НДФЛ не коснётся около 97% трудоспособного населения страны



В Госдуме на парламентских слушаниях обсудили совершенствование налогового законодательства. Пакет поправок представил министр финансов России Антон Силуанов. Одним из ключевых изменений является введение «разумной прогрессии» по налогу на доходы физических лиц, исключающей участников специальной военной операции. Предлагается установить принцип справедливости в налоговой системе, чьи параметры будут действовать до 2030 года.



О необходимости сделать налоговую систему более совершенной в конце февраля заявил президент РФ Владимир Путин. По мнению главы государства, это нужно, чтобы перераспределить налоговое бремя за счёт получателей более высоких доходов.



Подавляющего большинства граждан изменение налоговых ставок не должно коснуться. В выигрыше окажутся семьи с двумя и более детьми, имеющие невысокие доходы. Таким семьям со среднедушевым доходом ниже 1,5 прожиточного минимума будет предложен возврат уплаченного НДФЛ в размере 7% из 13%. Изменения не должны затронуть 95% малого бизнеса. Компании, созданные для оптимизации налогообложения путём дробления крупного бизнеса, должны платить справедливые налоги.



Введение прогрессивной шкалы НДФЛ затронет около 3% трудоспособного населения страны, говорится в материалах ведомства.



Для доходов от 2,4 до 5 млн рублей налог составит 15%, от 5 до 20 млн рублей - 18%, от 20 до 50 млн рублей - 20%, а для доходов свыше 50 млн рублей - 22%. При этом люди будут платить повышенный налог не со всей суммы, а с превышения.



Для представителей бизнеса налог на прибыль составит 25% вместо 20%. Его повышение позволит с 1 января 2025 года отказаться от использования оборотных сборов, таких как курсовые экспортные пошлины.



Глава Минфина подчеркнул, что выстраивание справедливой налоговой системы позволит увеличить доходы федерального бюджета. По принципу справедливости будет строиться не только сбор налогов, но и распределение средств: они пойдут на социальные цели, в том числе на нацпроекты, повышение соцвыплат, поддержку материнства и детства, на проекты по борьбе со сложными заболеваниями. По его словам, государство направит ресурсы на инфраструктуру, строительство жилья, отечественные IT-решения. Кроме того, собранные средства пойдут на решение приоритетов страны. Основные из них — благополучие и поддержка граждан, обеспечение технологического суверенитета. Дополнительно собираемые налоги будут направлены в том числе на выравнивание социально-экономического положения субъектов через трансферты федерального бюджета.



- Справедливая налоговая система должна строиться на следующих принципах, предлагается определить эти подходы: быть стабильной, предсказуемой, обеспечивать поступление ресурсов для решения масштабных государственных задач социально-экономической сферы, стимулировать инвестиционную активность компаний, поддерживать здоровую конкуренцию, создавать равные условия хозяйствования, — сказал Силуанов.



Министр также добавил, что предлагается расширить налоговый механизм поддержки инвестиций и в первую очередь на высокотехнологичные проекты. Предлагается продлить возможность применения инвестиционного налогового вычета (ИНВ) и режима региональных инвестиционных проектов для организаций, подлежащих включению в реестр, на бессрочной основе.



- Сегодня есть потребность в дополнительных стимулах для капитальных вложений со стороны бизнеса. Речь идёт об инвестиционном налоговом вычете, в том числе и на федеральном уровне, — отметил глава Минфина.



Также Антон Силуанов подчеркнул, что предложения по прогрессивной шкале налогообложения доходов физлиц не затронут большинство граждан и коснутся только россиян с высокими доходами.



- Параметры изменения НДФЛ для разных категорий доходов мы ещё вырабатываем, [они] ещё определяются. Но уже сейчас можно сказать, что важно, чтобы предложение о прогрессиях не затронуло большинство граждан, а касалось только тех, у кого высокие доходы. Необходимо, чтобы в выигрыше от налоговых изменений оказались семьи с детьми, то есть те категории граждан, которые нуждаются в государственной поддержке, - сказал Силуанов.



